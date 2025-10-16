Буданов* призвал украинцев готовиться к долгому военному конфликту

Украинцам стоит готовиться к возможности продолжения вооружённого конфликта в ближайшие годы. С таким заявлением выступил глава украинской разведки Кирилл Буданов*.

«Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно, но мы должны быть готовы к вооружённому отпору в любой момент», — отметил он.

На вопрос о том, закончится ли СВО в этом году, глава украинской разведки выразил надежду на благоприятный исход. По его мнению, российская экономика пока достаточно устойчива, чтобы продолжать текущие действия, несмотря на ощутимые, но пока не критические последствия конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что в Раде допустили возможность прекращения боевых действий к Рождеству при условии проведения трёхсторонней встречи лидеров России, США и Украины. Нардеп Юрий Камельчук подчеркнул, что если переговоры между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоятся в ноябре, достижение режима прекращения огня к праздничным датам становится реальным сценарием.

