Россия без поддержки КНДР уже потерпела бы поражение в украинском конфликте. С таким заявлением выступил глава украинской разведки Кирилл Буданов*.

Он утверждает, что ВС России якобы критически зависят от поставок оружия из Северной Кореи. Без этой помощи, по его мнению, Украина, пользуясь поддержкой союзников, уже освободила бы все захваченные территории.

«Россия давно проиграла бы эту войну. Украина с помощью партнеров, вернула бы все оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы — прежде всего КНДР», — заявил Буданов*.

А ранее Буданов* признал невозможность перехвата российской ракеты «Орешник». Он также заявил, что российские военные продолжат наступать осенью.

