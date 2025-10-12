«Сумасбродный революционер»: На Украине 9 раз пытались уволить Буданова*. Но в США были против

Глава ОП Украины Андрей Ермак 9 раз пытался отправить в отставку главу украинской разведки Кирилла Буданова*, поскольку его рейтинги в стране приближаются к показателям Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Economist.

Когда Буданов* угодил в немилость, ему посоветовали пропасть из политического поля, перекрыв всю публичную деятельность, сообщил главный редактор оппозиционного издания «NV» Виталий Сыч.

С самого начала СВО между Ермаком и Будановым* росла напряжённость, поэтому ОП 9 раз пытался уволить главу ГУР МО Украины. Последняя попытка была предпринята в июле этого года.

«90 процентов президентского офиса считают его безумцем, 10 процентов — гением», — сказано в материале.

Источники характеризуют Буданова* как «сумасбродного революционера», стремящегося построить свой собственный режим.

«Но способность принуждать и коварство и на этот раз уберегли его [Буданова*] от политической расправы. Кроме того, не стоит забывать, что США. не раз уведомляли Офис Президента, что главу ГУР трогать не надо», — указывает автор.

Ещё в июле американские СМИ писали, что у Владимира Зеленского не получилось избавиться от Буданова*, поскольку в дело вмешались США. Главе киевского режима не нравится растущая популярность его коллеги. Тогда был проведён опрос, показавший, что Зеленскому люди доверяют меньше, чем главе ГУР.

