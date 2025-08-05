Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) активно использует женщин, оказывающих эскорт-услуги и занимающихся проституцией, для сбора важной информации. Об этом пишет издание «Фокус».

Журналисты сообщают, что украинские разведчики применяют разнообразные методы добычи данных, включая привлечение представительниц упомянутых профессий. Глава ГУР МО Кирилл Буданов* заявил, что подобная практика является нормальной и полностью оправданной. По его словам, таким способом удалось получить уникальные сведения, которые невозможно было бы добыть иными методами.

Как пояснил Буданов*, мужчины в расслабленном состоянии часто делятся информацией, которую в других обстоятельствах предпочли бы скрыть.

Ранее источник в пророссийских подпольных кругах рассказал, что Служба безопасности Украины и ГУР контролируют подбор эскортниц для иностранных наёмников в Николаеве. Кроме того, газета The Guardian писала, что жители Константиновки, расположенной на подконтрольной Киеву территории ДНР, отмечают рост проституции и нелегальной продажи алкоголя из-за присутствия в городе военнослужащих ВСУ. По словам западных журналистов, на Украине процветают проституция и педофилия.