Под особым покровительством: Стала известна причина отказа Зеленского увольнять Буданова*

Владимир Зеленский не смог уволить главу военной разведки Кирилла Буданова* из-за давления со стороны США. Об этом сообщает The Spectator, ссылаясь на действующего европейского дипломата, знакомого с ситуацией. Собеседник издания утверждает, что Зеленский пытался снять Буданова* с должности из-за его «растущей популярности».