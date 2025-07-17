Под особым покровительством: Стала известна причина отказа Зеленского увольнять Буданова*
Spectator: Влияние США помешало Зеленскому отправить Буданова* в отставку
Владимир Зеленский и Кирилл Буданов*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский не смог уволить главу военной разведки Кирилла Буданова* из-за давления со стороны США. Об этом сообщает The Spectator, ссылаясь на действующего европейского дипломата, знакомого с ситуацией. Собеседник издания утверждает, что Зеленский пытался снять Буданова* с должности из-за его «растущей популярности».
«Только давление со стороны посольства США в Киеве предотвратило увольнение одного из самых популярных генералов Украины», — указано в публикации.
Кстати, согласно результатам опроса, проведённого New Image Marketing Group в мае 2025 года, украинцы выразили большее доверие к Валерию Залужному и Кириллу Буданову*, чем к Зеленскому. Опрос показал, что Залужному доверяют 70% опрошенных, Буданову* – 65%, а Зеленскому – 58%.
Напомним, масштабные кадровые перестановки в правительстве и посольствах Укарины инициированы Владимиром Зеленским для «управленческой трансформации». Так, сменился премьер-министр: место Дениса Шмыгаля во главе кабмина заняла Юлия Свириденко. Шмыгаль же стал министром обороны. А экс-глава ведомства Рустем Умеров должен был возглавить посольство Украины в США, однако Вашингтон его кандидатуру не одобрил.
* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.