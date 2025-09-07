Мессенджер MAX
7 сентября, 16:48

Перехватить не сможем: Буданов* признал бессилие Киева перед российским «Орешником»

Буданов* заявил, что украинская ПВО не способна перехватить Орешник

Обложка © Kandinskiy 3.1 / Life.ru

Глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал невозможность перехвата российской ракеты «Орешник». Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу «Апостроф».

«Это очень серьёзное оружие. Перехватить [ракету «Орешник»] мы не сможем», — заявил руководитель украинской разведки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что российского лидера Владимира Путина уговаривали ударить «Орешником» по правительственному кварталу в Киеве, но тот отмёл это предложение. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков лаконично объяснил такую позицию: Армия Россия наносит поражение только военным и околовоенным объектам.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

