Перехватить не сможем: Буданов* признал бессилие Киева перед российским «Орешником»
Глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал невозможность перехвата российской ракеты «Орешник». Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу «Апостроф».
«Это очень серьёзное оружие. Перехватить [ракету «Орешник»] мы не сможем», — заявил руководитель украинской разведки.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что российского лидера Владимира Путина уговаривали ударить «Орешником» по правительственному кварталу в Киеве, но тот отмёл это предложение. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков лаконично объяснил такую позицию: Армия Россия наносит поражение только военным и околовоенным объектам.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.