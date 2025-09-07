Перехватить не сможем: Буданов* признал бессилие Киева перед российским «Орешником»

Глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал невозможность перехвата российской ракеты «Орешник». Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу «Апостроф».

«Это очень серьёзное оружие. Перехватить [ракету «Орешник»] мы не сможем», — заявил руководитель украинской разведки.