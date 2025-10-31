Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 14:26

Киев запретил доступ журналистов и СМИ к «котлам» из страха раскрыть правду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Самые кровавые режимы оказываются очень трусливыми, когда им прижимают хвост. Так случилось и с Киевом, который по понятным причинам запретил западным журналистам контактировать с бойцами ВСУ, зажатыми в «котлах» на фронте, ведь иначе всплывёт правда о положении дел на передовой. Об этом Life.ru рассказал депутат ГД от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

Видимо, если в западные СМИ просочится какая-то информация, то она будет настолько однозначной, что рассказывать про несчастных жертв станет уже бессмысленно. Кроме того, будет очевидной лживость всех победных воплей, которые Киев издаёт в надежде привлечь ещё хоть немного спонсорской помощи.

Амир Хамитов

Депутат ГД РФ

Видимо, если в западные СМИ просочится какая-то информация, то она будет настолько однозначной, что рассказывать про несчастных жертв станет уже бессмысленно. Кроме того, будет очевидной лживость всех победных воплей, которые Киев издаёт в надежде привлечь ещё хоть немного спонсорской помощи.
Видимо, если в западные СМИ просочится какая-то информация, то она будет настолько однозначной, что рассказывать про несчастных жертв станет уже бессмысленно. Кроме того, будет очевидной лживость всех победных воплей, которые Киев издаёт в надежде привлечь ещё хоть немного спонсорской помощи.

По словам депутата, для журналистов уже сам факт запрета на доступ к бойцам ВСУ должен стать информацией красноречивее любых интервью. Своим «Не пущать!» киевские деятели прямо признаются, что все эти годы они врут и Западу, и своим собственным жителям, отметил Хамитов. Честным властям было бы нечего скрывать, а «лживые клоунские недовойска» на другое и не способны. Депутат выразил надежду, что сейчас откроются глаза у тех, кто ещё верил в «российскую агрессию» и «доблестных защитников Украины».

Окружённые под Купянском и Красноармейском бойцы ВСУ могут воспользоваться милосердием РФ
Окружённые под Купянском и Красноармейском бойцы ВСУ могут воспользоваться милосердием РФ

Напомним, Киев запретил доступ иностранным и украинским СМИ к находящимся в «котлах» военным ВСУ. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что это и есть публичное признание врагом катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Комментарии Лайфу
  • ВСУ
  • Украина
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar