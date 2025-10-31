Самые кровавые режимы оказываются очень трусливыми, когда им прижимают хвост. Так случилось и с Киевом, который по понятным причинам запретил западным журналистам контактировать с бойцами ВСУ, зажатыми в «котлах» на фронте, ведь иначе всплывёт правда о положении дел на передовой. Об этом Life.ru рассказал депутат ГД от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

Видимо, если в западные СМИ просочится какая-то информация, то она будет настолько однозначной, что рассказывать про несчастных жертв станет уже бессмысленно. Кроме того, будет очевидной лживость всех победных воплей, которые Киев издаёт в надежде привлечь ещё хоть немного спонсорской помощи. Амир Хамитов Депутат ГД РФ

По словам депутата, для журналистов уже сам факт запрета на доступ к бойцам ВСУ должен стать информацией красноречивее любых интервью. Своим «Не пущать!» киевские деятели прямо признаются, что все эти годы они врут и Западу, и своим собственным жителям, отметил Хамитов. Честным властям было бы нечего скрывать, а «лживые клоунские недовойска» на другое и не способны. Депутат выразил надежду, что сейчас откроются глаза у тех, кто ещё верил в «российскую агрессию» и «доблестных защитников Украины».

Напомним, Киев запретил доступ иностранным и украинским СМИ к находящимся в «котлах» военным ВСУ. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что это и есть публичное признание врагом катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.