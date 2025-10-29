Окружённые под Купянском и Красноармейском бойцы ВСУ могут воспользоваться милосердием РФ

В России выразили опасения относительно возможного злоупотребления гуманностью российских войск солдатами ВСУ, попавшими в окружение под Красноармейском (украинское название — Покровском) и Купянском. Такое мнение выразил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа РЭУ Андрей Кошкин.

«Благодаря мужеству наших солдат и офицеров мы смогли взять в окружение около 10 тысяч украинских военнослужащих. Готовность Москвы пропустить в зоны окружения журналистов — это проявление милосердия к противнику. Но в то же время опасаюсь, что украинские военнослужащие попытаются воспользоваться нашим милосердием», — подчеркнул специалист в беседе с «Ридусом».

Кошкин не исключает, что часть окружённых бойцов попытается захватить журналистов в качестве заложников или иным способом использовать ситуацию в своих интересах, чтобы прорвать кольцо окружения. Эксперт призвал помнить, что отчаявшийся человек способен на крайние меры.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ попали в окружение в Купянске и Красноармейске. Военный блогер Юрий Подоляка посоветовал украинским бойцам прекратить сопротивление и добровольно сдаться в плен. По его словам, попытки прорыва из котла в большинстве случаев заканчиваются уничтожением личного состава.