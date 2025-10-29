Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 15:01

Окружённые под Купянском и Красноармейском бойцы ВСУ могут воспользоваться милосердием РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

В России выразили опасения относительно возможного злоупотребления гуманностью российских войск солдатами ВСУ, попавшими в окружение под Красноармейском (украинское название — Покровском) и Купянском. Такое мнение выразил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа РЭУ Андрей Кошкин.

«Благодаря мужеству наших солдат и офицеров мы смогли взять в окружение около 10 тысяч украинских военнослужащих. Готовность Москвы пропустить в зоны окружения журналистов — это проявление милосердия к противнику. Но в то же время опасаюсь, что украинские военнослужащие попытаются воспользоваться нашим милосердием», — подчеркнул специалист в беседе с «Ридусом».

Кошкин не исключает, что часть окружённых бойцов попытается захватить журналистов в качестве заложников или иным способом использовать ситуацию в своих интересах, чтобы прорвать кольцо окружения. Эксперт призвал помнить, что отчаявшийся человек способен на крайние меры.

4,5 квадратных км за сутки: На Украине признали значительное продвижение ВС России у Красноармейска
4,5 квадратных км за сутки: На Украине признали значительное продвижение ВС России у Красноармейска

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ попали в окружение в Купянске и Красноармейске. Военный блогер Юрий Подоляка посоветовал украинским бойцам прекратить сопротивление и добровольно сдаться в плен. По его словам, попытки прорыва из котла в большинстве случаев заканчиваются уничтожением личного состава.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar