4,5 квадратных км за сутки: На Украине признали значительное продвижение ВС России у Красноармейска

На Украине признали значительное продвижение ВС России у Красноармейска
Обложка © ТАСС/Александр Полегенько
За минувшие сутки российские войска продвинулись на 4,5 квадратных километра в районе Красноармейска (Покровска) и Мирнограда в ДНР. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState в Telegram-канале.
Также сообщается о продвижении российских войск в городских кварталах Покровска, возле села Красный Лиман (в составе Мирноградской громады) и села Приволье Синельниковского района Днепропетровской области.
Ранее Life.ru писал, что Зеленский признал осложнение оперативной обстановки для ВСУ в районе Красноармейска. Он констатировал наличие интенсивных боевых действий как в городской черте, так и на подступах к населённому пункту, отметив дополнительные сложности с логистическим обеспечением.
