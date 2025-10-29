4,5 квадратных км за сутки: На Украине признали значительное продвижение ВС России у Красноармейска

Также сообщается о продвижении российских войск в городских кварталах Покровска, возле села Красный Лиман (в составе Мирноградской громады) и села Приволье Синельниковского района Днепропетровской области.

Ранее Life.ru писал, что Зеленский признал осложнение оперативной обстановки для ВСУ в районе Красноармейска. Он констатировал наличие интенсивных боевых действий как в городской черте, так и на подступах к населённому пункту, отметив дополнительные сложности с логистическим обеспечением.