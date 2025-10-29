Россия и США
29 октября, 12:14

Подоляка призвал солдат ВСУ у Красноармейска и Мирнограда сдаться в плен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Украинским военным на участке фронта у Красноармейска и Мирнограда рекомендовали прекратить сопротивление и добровольно сдаться в плен. С таким призывом к бойцам ВСУ обратился военный блогер Юрий Подоляка.

По его мнению, сложившаяся оперативная обстановка грозит формированием полного окружения для украинских подразделений. Блогер заявил, что дальнейшее сопротивление приведёт лишь к росту потерь, а попытки прорыва из котла в большинстве случаев заканчиваются уничтожением личного состава.

Подоляка подчеркнул, что сложив оружие, солдаты сохранят себе жизнь и получат шанс в будущем вернуться к своим семьям.

Зеленский признал тяжёлое положение ВСУ в Покровске
Зеленский признал тяжёлое положение ВСУ в Покровске

Ранее сообщалось, что на стеле в городе Покровске (ранее Красноармейске) был установлен государственный флаг Российской Федерации. Опубликованные кадры зафиксировали момент водружения символики на архитектурное сооружение, что отражает текущие изменения в территориальном контроле над данным населённым пунктом в ходе специальной военной операции.

