Украинским военным на участке фронта у Красноармейска и Мирнограда рекомендовали прекратить сопротивление и добровольно сдаться в плен. С таким призывом к бойцам ВСУ обратился военный блогер Юрий Подоляка.

По его мнению, сложившаяся оперативная обстановка грозит формированием полного окружения для украинских подразделений. Блогер заявил, что дальнейшее сопротивление приведёт лишь к росту потерь, а попытки прорыва из котла в большинстве случаев заканчиваются уничтожением личного состава.

Подоляка подчеркнул, что сложив оружие, солдаты сохранят себе жизнь и получат шанс в будущем вернуться к своим семьям.

Ранее сообщалось, что на стеле в городе Покровске (ранее Красноармейске) был установлен государственный флаг Российской Федерации. Опубликованные кадры зафиксировали момент водружения символики на архитектурное сооружение, что отражает текущие изменения в территориальном контроле над данным населённым пунктом в ходе специальной военной операции.