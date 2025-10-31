В Минобороны ответили на отказ Киева по гуманитарному окну в котлах под Покровском и Купянском

Вчерашнее заявление Киева о запрете доступа иностранным и украинским СМИ к находящимся в «котлах» украинским военным стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так Конашенков отреагировал на слова спикера МИД Украины Георгия Тихого, который отверг предложение России по гуманитарному окну.

«Официальный представитель украинского МИД подтвердил, что никаких иных возможностей въезда или выезда из «котлов» журналистов или самих военнослужащих ВСУ, кроме как по российским «коридорам безопасности», уже не осталось», — отметил представитель МО РФ.

По его словам, запрет для СМИ на въезд в «котлы» по коридорам Минобороны России необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана мировой общественности и самих украинцев. За этим стоит желание киевской верхушки сохранить своё положение и западное финансирование.