Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт, пока Европа не отдаст ему замороженные активы РФ. Об этом заявил у себя в соцсети Х немецкий предприниматель Ким Дотком.

По его словам, главная цель Киева — добиться передачи активов РФ, заблокированных в ЕС. Все в Европе знают, что Зеленский уже проиграл, но он всё-таки пытается дожать своих европейских партнёров.

«Цель Зеленского заключается в том, чтобы продолжать боевые действия до тех пор, пока он не получит замороженные российские активы от Евросоюза», — указал бизнесмен.

Он добавил, что деньги Зеленского интересуют куда больше, чем дела на фронте и уж тем более жизни украинских солдат.

Ранее в ЕС заявили, что предоставление Украине кредита от замороженных российских активов — уже решённый вопрос. Выяснить осталось лишь сроки, когда Европа начнёт отдавать Киеву эти деньги.