Регион
1 ноября, 09:37

Европа оставит Украину наедине со своей энергетической катастрофой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxxjaNe

Европейские страны не смогут помочь Украине в восстановлении электричества и отопления в преддверии зимы. Об этом заявил политолог и экономист Александр Дудчак в интервью РИА Новости.

«На технический каннибализм рассчитывать тоже не приходится. Стандарты с Западом разные, да и заниматься этим некому. Европа специалистов-ремонтников взамен отправленных на фронт украинских не направит», — подчеркнул он.

Кроме того, аналитик отметил, что «с запчастями для объектов энергетики — полная катастрофа». По его словам, европейские страны не смогут помочь с трансформаторным оборудованием, так как предприятия, которые его производили, были ликвидированы.

Дудчак также отметил, что при отсутствии специалистов и оборудования восстановление энергетической инфраструктуры Украины станет серьёзной проблемой.

На Украине в Винницкой области вырубили отопление и воду после ночной взбучки от ВС РФ
Ранее Life.ru писал, что киевские власти не смогут полностью обеспечить жителей в холодный сезон. Депутат Виталий Нестор посоветовал украинцам рассчитывать на себя: запасать воду, тёплые одеяла и газовые баллоны, чтобы пережить перебои с электричеством и отоплением зимой. А глава Союза потребителей коммунальных услуг заявил, что отопительный сезон на Украине стартует не раньше ноября, а в столице процесс может затянуться до декабря.

Андрей Бражников
