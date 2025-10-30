На Украине в Винницкой области вырубили отопление и воду после ночной взбучки от ВС РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Improvisor
На Украине, в одном из городов в Винницкой области, вырубили водоснабжение и отопление. Об этом сообщает УНИАН.
«Ладыжин остался без тепла и воды», — сказано в сообщении.
Секретарь Ладыжинского горсовета Александр Коломиец в соцсетях сообщил, что профильные службы готовят запуск альтернативной системы теплоснабжения. Параллельно специалисты организуют подвоз технической воды и включение междомовых колонок, чтобы минимально обеспечить жителей на период работ.
Ранее Life.ru рассказывал, что власти Украины ввели в большинстве городов аварийные отключения света после ночной атаки российской армии. Жителям пообещали отменить их, когда ситуация в энергосистеме страны стабилизируется.
