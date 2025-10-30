Военный эксперт раскрыл цели «Кинжалов» во время массированного удара ВС РФ по Украине

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» могли быть применены для поражения стратегически важных подземных объектов на Украине во время ночного удара Армии России, полагает военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, высокоточные боеприпасы предназначены для уничтожения особо защищённых целей и используются исключительно против приоритетных объектов противника.

«Кинжалы» просто так не применяют. Это серьёзная и дорогая ракета. Если их действительно применили минувшей ночью, то их целью могли стать подземные производства БПЛА и военные производства, расположенные глубоко под землёй», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Он отметил, что именно такие боеприпасы способны эффективно поражать подземные объекты благодаря кинетической энергии, позволяющей пробивать земляные и бетонные укрепления. Эксперт не исключил, что атаки проводились комплексно — с подключением крылатых ракет «Калибр» при поддержке ВМФ РФ. Все удары наносились исключительно по точно разведанным целям, включая различные командные пункты ВСУ, заключил специалист.

Напомним, в ночь на 30 октября ВС РФ нанесли массированный удар по украинским энергетическим и военным объектам. Всего были задействованы около сотни беспилотников «Герань-2» и множество ракет «Кинжал» и «Калибр». В ходе атаки Армия России разгромила объекты ВПК и военные аэродромы Украины.