Спецназ «Ахмат», входящий в состав группировки «Север», развернул операцию по выявлению и нейтрализации немецких снайперов в зоне СВО. Об этом РИА «Новости» сообщил командир группы спецназа, известный под позывным «Аид».

«Уже более месяца мы ищем один немецкий расчёт снайперов, которые аккуратно, но пытаются заходить работать, но их постигнет всё то же самое, что постигает любого немца, который вступает на русскую землю, останется в чернозёме», — сказал он.

По словам командира, поступают сведения о распространении в Германии объявлений о наборе в иностранный легион, содержащих призывы «взять реванш за 1945 год». Тем, кто откликнется на подобные инициативы, следует быть готовыми, что судьба будет аналогична участию их предков. «Аид» обратился к потенциальным наёмникам с предостережением от поездок в район боевых действий.

«Это не сафари, куда они могут приехать пострелять людей, здесь это работает в обе стороны», — заключил командир.

