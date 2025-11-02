Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 02:09

Росавиация сообщила о временных ограничениях в ещё шести аэропортах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск самолётов в ещё шести аэропортах России. Речь идёт о воздушных гаванях Казани, Нижнекамска (Бегишево), Бугульмы, Ульяновска («Баратаевка»), Уфы и Оренбурга.

Как пояснили в ведомстве, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Оперштаб: В Туапсе обломки дрона повредили танкер и нефтеналивной терминал
Оперштаб: В Туапсе обломки дрона повредили танкер и нефтеналивной терминал

Ранее аналогичные меры были приняты в Самаре (Курумоч), Саратове (Гагарин), Пензе, Волгограде, Краснодаре, Геленджике и Сочи.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
  • Ульяновская область
  • Оренбургская область
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar