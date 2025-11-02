Росавиация сообщила о временных ограничениях в ещё шести аэропортах

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск самолётов в ещё шести аэропортах России. Речь идёт о воздушных гаванях Казани, Нижнекамска (Бегишево), Бугульмы, Ульяновска («Баратаевка»), Уфы и Оренбурга.

Как пояснили в ведомстве, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее аналогичные меры были приняты в Самаре (Курумоч), Саратове (Гагарин), Пензе, Волгограде, Краснодаре, Геленджике и Сочи.