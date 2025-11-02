Оперштаб: В Туапсе обломки дрона повредили танкер и нефтеналивной терминал

В порту Туапсе обломки беспилотников упали на нефтеналивной танкер, что привело к повреждению палубной надстройки и возгоранию. Экипаж судна был эвакуирован. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Также повреждения получили строения и инфраструктура местного нефтеналивного терминала. Кроме того, в здании железнодорожного вокзала оказалось повреждено остекление. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте происхождения работают все оперативные службы.

Ранее Life.ru сообщал, что в Туапсе после атаки дронов начался пожар в порту. Несколько беспилотников удалось сбить силам ПВО, однако один из них повредил инфраструктуру, вызвав возгорание. Тем временем в Сочи объявили ракетную опасность. Аэропорты Краснодарского края временно закрыты для полётов.