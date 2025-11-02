Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 00:36

Оперштаб: В Туапсе обломки дрона повредили танкер и нефтеналивной терминал

Обложка © ИТАР-ТАСС / Валерий Матыцин

Обложка © ИТАР-ТАСС / Валерий Матыцин

В порту Туапсе обломки беспилотников упали на нефтеналивной танкер, что привело к повреждению палубной надстройки и возгоранию. Экипаж судна был эвакуирован. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Также повреждения получили строения и инфраструктура местного нефтеналивного терминала. Кроме того, в здании железнодорожного вокзала оказалось повреждено остекление. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте происхождения работают все оперативные службы.

В Туапсе обломки дрона ВСУ попали в жилой дом
В Туапсе обломки дрона ВСУ попали в жилой дом

Ранее Life.ru сообщал, что в Туапсе после атаки дронов начался пожар в порту. Несколько беспилотников удалось сбить силам ПВО, однако один из них повредил инфраструктуру, вызвав возгорание. Тем временем в Сочи объявили ракетную опасность. Аэропорты Краснодарского края временно закрыты для полётов.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar