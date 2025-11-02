В Мексике прогремел мощный взрыв у магазина, 22 человека погибли
Обложка © ТАСС / Zuma
В мексиканском городе Эрмосильо в результате мощного взрыва в магазине сети Waldo погибли 22 человека, включая четверых детей. По информации издания Universal, ещё 12 человек получили ранения.
По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв автомобиля, припаркованного у здания. После детонации в магазине вспыхнул пожар. На место происшествия оперативно выехали спасательные команды. Точные причины инцидента сейчас устанавливаются.
