Экономика Европейского союза сталкивается с глубоким кризисом. Деловая активность снижается из-за дорогостоящих энергоносителей, американских пошлин и возросшей конкуренции с Китаем. При этом доходы населения остаются на прежнем уровне, сообщает Euractiv.

Объём иностранных инвестиций в экономику ЕС достиг девятилетнего минимума. Темпы роста остаются крайне медленными. Это вызывает беспокойство как у бизнеса, так и у граждан, которые в условиях геополитической нестабильности предпочитают копить деньги.

Аналитик Европейского политического центра Филипп Лаусберг сообщает о распространении в Европе «страха упадка» и ощущения потери благосостояния. Повышение военных расходов вызывает недовольство у консерваторов, а попытки упростить бюрократические процедуры сталкиваются с критикой со стороны профсоюзов, которые озабочены стагнацией зарплат и сокращением трудовых прав.

Отказ потребителей от активных покупок связан с нежеланием компаний вкладываться в развитие. Это создаёт замкнутый круг экономического спада. Исполняющий обязанности содиректора центра Нильс Редекер говорит, что ЕС избегает резких реформ из-за страха негативной реакции.

Ранее Life.ru сообщал, что по оценке аналитиков, введение 500% пошлин на китайские товары больно ударит по европейской экономике. Пошлины приведут к фактическому прекращению торговых отношений с Китаем, что для европейских стран обернётся новым глубоким кризисом.