Правительство придумало, как простимулировать НПЗ для увеличения производства

Правительство России рассматривает введение налоговых льгот для нефтеперерабатывающих заводов, которые увеличат производство топлива для внутреннего рынка. Соответствующее поручение вице-премьер Александр Новак дал Минфину и Минэнерго по итогам заседания штаба по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов 22 октября.

Параллельно обсуждаются корректировки биржевых торгов, включая возможный приоритет для конечных потребителей, ограничения цен на авиакеросин и усиление контроля за сделками, сообщает РБК.

Эксперты отмечают, что действующий демпферный механизм недостаточно эффективно стимулирует производителей к увеличению поставок на внутренний рынок. Новая система льгот призвана решить эту проблему, создав дополнительные стимулы для нефтеперерабатывающих заводов.