Украинские военнослужащие, покидающие зону боевых действий, угрожают убивать, насиловать и грабить мирное население. Об этом свидетельствуют показания одного из военнослужащих ВСУ, самовольно оставившего свою часть.

Беглый солдат ВСУ сделал откровенное признание. Видео © Telegram / Работайте, братья!

В интервью, записанном на улице, дезертир сообщил, что покинул позиции без оружия, в отличие от других беглецов, которые используют для этого бронетехнику. Со слов интервьюируемого, его сослуживец открыто заявил о намерениях совершать преступления в Киеве. По свидетельству беглого военнослужащего, все его друзья «давно спят», и он остался единственным выжившим из экипажа бронемашины.

«Я общался с товарищем, он сказал: я приду в Киев убивать, грабить и насиловать», — заявил беглый ВСУшник.

Приведённые высказывания украинского военного лишь в очередной раз демонстрируют тяжёлое морально-психологическое состояние среди личного состава ВСУ.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили об окружении значительной группировки украинских войск, численностью около 10,5 тысяч человек. Сообщается, что на Купянском направлении в окружении находятся до 5 тысяч военнослужащих ВСУ, а на Красноармейском – 5,5 тысяч. Впоследствии глава государства заявил о возможности приостановки наступательных действий на этих участках, предложив использовать эту паузу для обеспечения доступа СМИ в регион в рамках «гуманитарного окна». Киев отверг это предложение.