Москва подготовила ответные меры на разморозку российских активов за рубежом

Российская Федерация обладает правовым механизмом для оперативной национализации зарубежных активов, находящихся на её территории. Об этом заявил эксперт в области международного права Юрий Скуратов в интервью Kp.ru.

Скуратов пояснил, что в России уже созданы необходимые правовые условия для подобных мер: открыт специальный счёт и проведён полный учёт всех иностранных активов. По его словам, это позволяет при необходимости быстро осуществить процедуру национализации. В результате таких действий могут пострадать зарубежные компании, которые ранее инвестировали в российскую экономику и теперь рискуют потерять свои вложения.

«У нас спецсчёт открыт, все активы взяты на учёт, и при случае они будут быстро национализированы. И пострадают те зарубежные предприятия, которые работали в своё время у нас в стране, вкладывались и, собственно, остались ни с чем», — приводит издание слова эксперта.

Юрист также предупредил о возможных правовых последствиях для финансовых структур, участвующих в использовании российских активов для поддержки ВСУ. По его мнению, в отношении таких организаций могут быть поданы иски в международный коммерческий арбитраж за противоправное использование российских средств.

Ранее сообщалось, что в Европе начали снимать арест с российских активов без одобрения США. Юрист Глеб Бойко из NSP рассказал о трёх таких случаях, отметив, что теперь достаточно лишь бельгийской лицензии. До этого для разморозки средств россиянам требовалось разрешение как американских, так и европейских регуляторов.