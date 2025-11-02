Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 10:51

Латвия продлила запрет на ночные полёты у границ с Россией и Белоруссией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Авиационные власти Латвии приняли очередное решение о продлении ограничений на полёты в воздушном пространстве, прилегающем к границам с Россией и Белоруссией. Источник в авиадиспетчерской службе сообщил о введении временных ограничений, которые затрагивают вечерние и ночные часы.

«Запрет на полёты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км продлён ещё на неделю — с 3 по 9 ноября»,рассказал осведомлённый источник в комментарии для ТАСС.

Временные ограничения распространяются не только на российское и белорусское направления, но и на участки границ с Литвой и Эстонией. Единственное исключение — полёты, санкционированные военным ведомством. Временные ограничения действуют с 18:00 до 05:00 по всемирному времени (с 21:00 до 08:00 по московскому времени). Изначально подобные меры были введены ещё в сентябре и с тех пор постоянно продлеваются.

В МИД рассказали о готовности к приёму депортированных из Латвии
В МИД рассказали о готовности к приёму депортированных из Латвии

Ранее запрет на ночные полёты рядом с границами России и Латвии продлила Эстония. Полёты на высоте до одного километра в приграничной зоне разрешены только при наличии специального разрешения от полиции и пограничной службы. Режим ограничения действует ежедневно в вечерние и ночные часы.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Латвия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar