Латвия продлила запрет на ночные полёты у границ с Россией и Белоруссией

Авиационные власти Латвии приняли очередное решение о продлении ограничений на полёты в воздушном пространстве, прилегающем к границам с Россией и Белоруссией. Источник в авиадиспетчерской службе сообщил о введении временных ограничений, которые затрагивают вечерние и ночные часы.

«Запрет на полёты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км продлён ещё на неделю — с 3 по 9 ноября», — рассказал осведомлённый источник в комментарии для ТАСС.

Временные ограничения распространяются не только на российское и белорусское направления, но и на участки границ с Литвой и Эстонией. Единственное исключение — полёты, санкционированные военным ведомством. Временные ограничения действуют с 18:00 до 05:00 по всемирному времени (с 21:00 до 08:00 по московскому времени). Изначально подобные меры были введены ещё в сентябре и с тех пор постоянно продлеваются.

Ранее запрет на ночные полёты рядом с границами России и Латвии продлила Эстония. Полёты на высоте до одного километра в приграничной зоне разрешены только при наличии специального разрешения от полиции и пограничной службы. Режим ограничения действует ежедневно в вечерние и ночные часы.