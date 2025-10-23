В МИД рассказали о готовности к приёму депортированных из Латвии

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Любинский в интервью газете «Известия» заявил о готовности к приёму своих граждан, которым угрожает депортация с территории Латвии.

«Нашу позицию мы заявили на всех уровнях. Проблема глубокая, глубинная, и мы со всей отчётливостью высказываем наше отношение, оно звучит и в Государственной думе. Имеется готовность к приёму тех, кто захочет перемещаться в Российскую Федерацию», — сказал замглавы МИД РФ.

Любинский отметил, что массовой депортации россиян, вероятно, не случится — ведутся переговоры для предотвращения такого развития событий.

«Сомневаюсь, что дело дойдёт до масштабной депортации. Кто-то эти вопросы решит, часть людей уже находится в России, часть уедет добровольно и будет с удовольствием принята в российских регионах. Возможны разноплановые решения», — заключил он.

Ранее россиянам, которых высылают из Латвии, предложили переехать в Нижегородскую область. Для оказания помощи переселенцам в регионе создано агентство «ОКА», которое оказывает содействие в переезде, оформлении необходимых документов, поиске жилья и адаптации на новом месте жительства. Напомним, что Латвия приняла решение о депортации более 800 граждан России за нарушение миграционного законодательства. Их дальнейшее пребывание в стране по истечении установленного срока будет считаться незаконным.