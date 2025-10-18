Россиян, выдворяемых из Латвии, пригласили в Нижегородскую область

Россиянам, которых высылают из Латвии, предложили переехать в Нижегородскую область. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин, подчеркнув готовность области поддержать соотечественников, вынужденных покинуть страну из-за русофобских настроений.

«Нижегородская область готова помочь тем, кого вынуждают уехать», — написал глава области.

Для оказания помощи переселенцам в регионе создано агентство «ОКА», которое оказывает содействие в переезде, оформлении необходимых документов, поиске жилья и адаптации на новом месте жительства. Также переезжающим доступна региональная программа «Основа», в рамках которой предусмотрена выплата в размере миллиона рублей при рождении ребёнка.

Напомним, что Латвия приняла решение о депортации более 800 граждан России за нарушение миграционного законодательства. Их дальнейшее пребывание в стране по истечении установленного срока будет считаться незаконным. Сейчас население Латвии составляет около 1,8 миллиона человек, и значительная его часть (около 40%) является русскоговорящей.