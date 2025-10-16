В Госдуме отреагировали на массовое выдворение россиян из Латвии

Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой прокомментировал ситуацию с массовым выдворением россиян из Латвии. По его мнению, происходящее является проявлением откровенной русофобии и попыткой латвийских властей решить внутренние проблемы за счёт российских граждан.

Депутат Толстой прокомментировал выдворение россиян из Латвии. Видео © Life.ru

«Мы будем об этом говорить обязательно, в том числе и с трибуны Межпарламентского союза, у нас от нашей делегации будет скорее всего выступать сенатор Косачев, будем обязательно эту тему поднимать и на двусторонних встречах», — заявил депутат журналистам в Госдуме.

Основными жертвами дискриминационной политики стали пожилые люди, которые не смогли сдать письменный экзамен по латышскому языку. Толстой подчеркнул, что российских властей больше всего беспокоит судьба россиян, вынужденных покинуть страну, и их достойное возвращение на родину. Парламентарий отметил необходимость комплексного подхода к решению проблемы. Он призвал правительство и субъекты федерации оказать максимальную поддержку переселенцам, включая предоставление жилищных сертификатов и создание условий для адаптации.

Напомним, что Латвия решила депортировать более 800 граждан РФ за нарушение миграционных правил. Дальнейшее пребывание в стране после установленного срока будет считаться незаконным. Население Латвии составляет приблизительно 1,8 миллиона человек, значительную часть которого (около 40%) составляют носители русского языка.