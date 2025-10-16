Сектор Газа
«Стали неугодными»: Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал о русофобии властей страны

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Латвийские власти хотели бы полной депортации граждан России и русскоязычных жителей. Об этом заявил выдворенный из страны 74-летний пенсионер Григорий Еременко.

«Власти Латвии, мне кажется, хотели бы выдворить из страны всех граждан России и русскоязычных, они для этого даже специально законы придумали. Русские (властям - ред.) стали неугодными», — заявил Еременко в беседе с РИА «Новости».

Выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер получил российский паспорт

Напомним, что Латвия решила депортировать более 800 граждан РФ за нарушение миграционных правил. Пребывание граждан России в Латвии после окончания установленного законом срока будет считаться нарушением законодательства. Данная ситуация актуальна для значительной части населения Латвии, где среди 1,8 миллиона жителей велика доля русскоязычных.

