14 октября, 13:14

Выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер получил российский паспорт

Московские полицейские помогли 74-летнему пенсионеру, выдворенному властями Латвии, получить паспорт гражданина России и статус вынужденного переселенца. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер. Видео © Telegram / Ирина Волк

«О выдворении из страны латвийскими властями 74-летнего пенсионера полицейские узнали в ходе мониторинга сети Интернет. Полицейские установили, что он находился в Центре социальной адаптации Москвы, и прибыли туда, чтобы оказать помощь», — написала она у себя в телеграм-канале.

По информации МВД, сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве организовали для пенсионера все необходимые процедуры.

Напомним, что Латвия решила депортировать более 800 граждан РФ за нарушение миграционных правил. Нахождение российских граждан в стране после истечения разрешённого срока будет признано противозаконным. Это затрагивает многих жителей Латвии, где из 1,8 миллиона человек существенную долю составляют русскоязычные.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Обложка © Telegram / Ирина Волк

Александра Мышляева
