2 ноября, 18:20

Кабмин присвоил Сочи статус курорта федерального значения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marinodenisenko

С 1 января 2026 года город-курорт Сочи в Краснодарском крае будет официально считаться курортом федерального значения. Такое решение принято властями России, согласно постановлению на портале правительства.
Территория, которой присвоен новый статус, занимает 351 081,05 гектара. Её границы чётко определены в приложении к постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Москва намерена «переплюнуть» Сочи по количеству пляжей
Ранее кабмин утвердил список курортов федерального значения и лечебно-оздоровительных местностей. В список вошли 55 курортов, а также курортный регион и лечебно-оздоровительная местность, расположенная в Новгородской области между озёрами Ужин и Валдайское.

