Кабмин РФ утвердил 55 курортов федерального значения

Российский кабмин утвердил список курортов федерального значения и лечебно-оздоровительных местностей. Как сообщает ТАСС, в перечень вошли 55 курортов, а также курортный регион и лечебно-оздоровительная местность, расположенная в Новгородской области между озёрами Ужин и Валдайское.

В частности, в список курортов федерального значения вошли Анапа, Сочи (Краснодарский край), Белокуриха (Алтайский край), Зеленоградск (Калининградская область), Плёс (Ивановская область), Теберда (Карачаево-Черкесская Республика), а также курорты Крыма, среди которых: Ялта, Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда и Симеиз. В перечень также включили один курортный регион — Кавказские Минеральные Воды (Ставропольский край).

Работу федеральных курортов будет курировать Минздрав. Остальные местности будут признаны региональными, их будут координировать Министерства здравоохранения субъектов. Как уточняется, утверждённый правительством перечень необходим для разграничения подведомственности курортов.