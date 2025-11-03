ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре на 137 тысяч баррелей

Восемь ведущих стран ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в декабре текущего года на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрём, однако решили приостановить наращивание добычи в первом квартале 2026 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном ОПЕК по итогам встречи «восьмёрки».

Данное решение было принято в связи со стабильными перспективами мировой экономики и благоприятной рыночной конъюнктурой. В ОПЕК также учли сезонность спроса на энергоресурсы.

Согласно предоставленным данным, Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу на 41 тыс. б/с каждая в декабре. Кроме того, наращивания добычи коснутся и другие страны, в числе которых Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир.

В ОПЕК подчеркнули, что страны продолжат оценивать конъюнктуру рынка. Постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся рыночных условий. Также указывается, что 1,65 млн б/с могут быть возвращены частично или полностью в зависимости от меняющейся рыночной конъюнктуры и постепенно. Следующая встреча «восьмёрки» ОПЕК+ запланирована на 30 ноября.

Ранее сообщалось, что турецкие нефтеперерабатывающие заводы стали закупать больше нефти у конкурентов России после введения западных санкций. В частности, предприятие SOCAR Turkey Aegean Refinery приобрело несколько партий топлива с декабрьской поставкой не российского происхождения: часть из Ирака, а другая партия — казахстанская нефть марки KEBCO. Аналогичную тенденцию демонстриует и компания Tupras, увеличив закупки альтернативной российской нефти, продавцом которой также выступил Багдад.