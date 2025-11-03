Россия и США
Россия прекратит компенсировать перепроизводство нефти с ноября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ded pixto

Россия прекратит компенсировать избыток добычи нефти с ноября этого года. Согласно опубликованной таблице на сайте ОПЕК, Москва должна была выполнить свои обязательства в октябре.

Как следует из данных секретариата ОПЕК, последний объём компенсации для России составлял 10 тысяч баррелей в сутки в октябре.

Ранее стало известно, что восемь стран ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в декабре текущего года на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрём, однако решили приостановить наращивание добычи в первом квартале 2026 года. Согласно предоставленным данным, Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу на 41 тыс. б/с каждая в декабре. Кроме того, наращивания добычи коснутся и другие страны, в числе которых Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир.

