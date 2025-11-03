У побережья Камчатки за сутки произошло четыре афтершока магнитудой до 4,5

Специалисты главного управления МЧС России по Камчатскому краю зарегистрировали четыре афтершока за последние 24 часа. Наибольшая магнитуда подземных толчков составила 4,5.

Накануне в этом же районе также было отмечено четыре афтершока с магнитудой от 3,9 до 4,5. Как и в этот раз, подземные толчки не ощущались в населённых пунктах полуострова.

«За сутки произошло четыре афтершока магнитудой от 3,3 до 4,5. В населённых пунктах они не ощущались», — говорится в заявлении ведомства.

На Камчатке продолжается постоянный мониторинг вулканической активности, возросшей после землетрясения 30 июля. В настоящее время специалисты наблюдают за состоянием нескольких вулканов: Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. В МЧС настоятельно рекомендовали местным жителям и туристам воздерживаться от приближения к этим исполинам.

Ранее на филиппинском острове Негрос произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 29 километрах к северу от города Баяван, население которого составляет 122 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 145 километров.