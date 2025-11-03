На севере Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,8

В ночь со 2 на 3 ноября в провинции Саманган, расположенной в северной части Афганистана, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Это следует из заявления Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Отмечается, что сейсмособытие произошло приблизительно в 01:29 по местному времени, что соответствует 23:29 мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров. Сила подземных толчков оценивается в 7 баллов. Информации о возможных пострадавших или разрушениях в результате землетрясения пока не поступало.

Недавно в провинции Балыкесир, расположенной в западной части Турции, произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков находился вблизи города Сындыргы, а очаг залегал на глубине шести километров. В результате происшествия были разрушены четыре здания. Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали.