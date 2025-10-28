Россия и США
27 октября, 21:22

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1

Обложка © X / Ramzan Baloch

В западной провинции Турции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1, эпицентр которого находился в районе города Сындыргы на глубине шести километров. Как сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям (AFAD), толчки ощущались в ряде соседних провинций, включая Стамбул.

Последствия землетрясения. Видео © X / The New Region

«Я выражаю соболезнования нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое произошло в районе Сындыргы провинции Балыкесир и было ощутимо в соседних провинциях. Наши соответствующие ведомства, в первую очередь Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD), тщательно проводят расследование и контроль на месте. Мы также внимательно следим за развитием ситуации», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X.

Сутками ранее землетрясение произошло в акватории Чёрного моря вблизи Стамбульского аэропорта. По данным AFAD, магнитуда составила 3,7. Очаг залегал на глубине 13 километров. Обсерватория Кандилли оценила магнитуду чуть выше — в 3,9. В квартирах раскачивались люстры и дрожали стекла, однако паники среди жителей не возникло.

Тимур Хингеев
