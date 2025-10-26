В Чёрном море у Стамбула произошло землетрясение магнитудой 3,7

В западной части Турции вечером произошло землетрясение с ощутимыми толчками в Стамбуле. Об этом сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Колебания ощущались в западных районах города около 20–30 секунд в 19:44 по местному времени, которое совпадает с мск. В квартирах раскачивались люстры и дрожали стекла, однако паники среди жителей не возникло. Пользователи отмечали, что приложения на смартфонах прислали предупреждение за несколько секунд до начала толчков. Уточнений о разрушениях не поступало.

По данным AFAD, магнитуда составила 3,7, а эпицентр находился в акватории Чёрного моря вблизи Стамбульского аэропорта. Очаг залегал на глубине 13 километров. Обсерватория Кандилли оценила магнитуду чуть выше — в 3,9. Разброс оценок связан с разными методиками расчёта и оперативностью первичных данных.

Life.ru сообщал, что минувшей ночью у побережья Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4. По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», эпицентр был в 78 км юго-восточнее Северо-Курильска (о. Парамушир), очаг — на глубине 56 км. В Северо-Курильске толчки могли ощущаться до 4 баллов. Угроза цунами не объявлялась.