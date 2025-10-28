Житель Турции рассказал о массовой панике во время мощного землетрясения

Житель Турции Бекир рассказал о сильных толчках из-за землетрясения магнитудой 6,1, ощущавшихся в крупных городах, таких как Стамбул, Измир, Анкара и Бурса. Стихийное бедствие произошло в ночь на вторник, эпицентр находился в районе Сындыргы провинции Балыкесир, сообщает 360.ru.

По словам Бекира, толчки начались около 22:48. Люди в панике выбегали на улицы под дождём, многие не успевали взять вещи. Поступают сообщения о возможных разрушениях в населённых пунктах, расположенных ближе к эпицентру.

«Я помню, что все сразу выбежали на улицы, несмотря на дождь. Люди были в панике, многие не брали с собой вещи, потому что толчки длились более 10 секунд и было страшно, что может повториться то же, что и после сильного землетрясения в 2022 году», — отметил Бекир.