У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0

В Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5.0, зарегистрированном в акватории Тихого океана. По данным учёных, подземные толчки были отмечены 28 октября в 11:00 по местному времени в районе восточного побережья полуострова.

«Землетрясение с магнитудой 5.0 (Ml) зарегистрировано геофизической службой 27 октября в 23.00 UTC (28 октября в 11.00 по местному времени (02.00 мск)) в Тихом океане», — сообщили учёные.

Эпицентр природного явления располагался на расстоянии 107 километров от Петропавловска-Камчатского. Координаты сейсмического события составили 53,0029° северной широты и 160,1995° восточной долготы. Согласно полученным данным, глубина залегания очага землетрясения достигла 33.2 километров. В региональном центре Камчатского края интенсивность подземных толчков оценивалась в два-три балла.

Ранее в западной провинции Турции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1, эпицентр которого находился в районе города Сындыргы на глубине шести километров. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, включая Стамбул. Соответствующие ведомства, в первую очередь Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD), тщательно проводят расследование и контроль на месте. В результате подземных толчков в провинции Балыкесир было обрушено четыре здания. К счастью, жертв удалось избежать.