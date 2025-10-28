Россия и США
27 октября, 22:01

Четыре здания были разрушены в ходе землетрясения в Турции

Обложка © X / Gakruks1

Землетрясение магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир привело к обрушению четырёх зданий. К счастью, жертв удалось избежать. Об этом сообщает телеканал NTV.

По словам главы МВД Турции Али Ерликая, разрушению подверглись три здания и одно строение, в котором располагался магазин. Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали.

Напуганные землетрясением жители нескольких районов выбежали из домов и теперь боятся возвращаться в квартиры, предпочитая оставаться на улице. Вслед за основным подземным толчком было зафиксировано несколько афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,2.

Напомним, в западной провинции Турции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1, эпицентр которого находился в районе города Сындыргы на глубине шести километров. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, включая Стамбул. Соответствующие ведомства, в первую очередь Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD), тщательно проводят расследование и контроль на месте.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
