Опрокинувшийся в Севастополе кран не был введён в эксплуатацию

Плавучий кран, опрокинувшийся и ставший причиной гибели двух человек и травмирования более двадцати человек в Севастополе, не был введён в эксплуатацию. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Республике Крым и Севастополю. В момент крушения проводились испытания.

«Установлено, что плавсредство не было введено в эксплуатацию, а в момент крушения проводились испытания грузового устройства», — говорится в официальном сообщении СК.

Ранее в Севастополе в результате крушения плавучего крана погибли два человека, более 20 получили ранения. Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, что повлекло смерть по неосторожности. Причиной трагедии могло стать несоблюдение техники безопасности при эксплуатации плавкрана.