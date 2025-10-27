Россия и США
Регион
27 октября, 15:40

Два человека погибли, более 20 пострадали при опрокидывании плавкрана в Севастополе

Обложка © Telegram / Следком Крыма и Севастополя

В Севастополе в результате крушения плавучего крана погибли два человека, ещё более 20 получили ранения. Информацию об этом распространило главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю.

«В результате трагедии погибли два человека, более 20 — получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. По данным СК, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, что повлекло смерть по неосторожности (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

В Костроме судно «Ленанефть 2029» столкнулось с железнодорожным мостом
ранее сообщалось, что плавучий кран перевернулся в Южной бухте Севастополя на территории морского завода. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, сотрудники завода и представители подрядных организаций, ликвидирующие последствия аварии.

