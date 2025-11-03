Запад уже потерпел поражение в конфликте на Украине, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. В своей статье для Steigan он подчеркнул, что текущая политика западных стран направлена на то, чтобы дать России возможность установить контроль над стратегически важными украинскими территориями.

Учёный считает, что Россия находится на пороге победы. Он полагает, что наиболее разумным решением для европейских стран было бы прекращение расширения НАТО на восток с одновременным отказом от освоения украинских территорий. При этом Дизен констатировал, что ни один европейский лидер до сих пор не предложил подобного плана.

Эксперт пришёл к выводу, что при отсутствии политического решения, способного восстановить нейтральный статус Украины, Москва с высокой вероятностью присоединит ключевые стратегические территории. Эти регионы, по его словам, не могут быть приняты Североатлантическим альянсом, после чего оставшаяся часть Украины будет передана под управление неспособного эффективно функционировать правительства.

Ранее экс-замглавы Минобороны Украины Виталий Дейнега призвал вывести силы ВСУ из Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинские названия — Мирноград) в Донецкой Народной Республике. Бывший глава МО Украины подчеркнул, что после потери Красноармейска попытки удержать Димитров лишены смысла. По словам Дейнега, отчёты Генерального штаба с ВСУ с каждым днём содержат всё больше лжи о ситуации на линии соприкосновения.