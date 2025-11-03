Испанское издание Rebelión призвало западных политиков вернуться к реальности после заявления президента России Владимира Путина о ракете «Буревестник». В публикации указывается, что это оружие должно оказать отрезвляющее воздействие на тех, кто стремится к эскалации украинского конфликта.

«Буревестник» должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну, которую они развязали с намерением вызвать крах России из-за истощения, что позволило бы незаконно воспользоваться её бесконечными ресурсами», — говорится в публикации.

Автор статьи считает, что западным странам следует руководствоваться «трезвым реализмом» в отношениях с Москвой. Журналисты обращают внимание на то, что Россия обладает самым масштабным арсеналом ядерных боеголовок, а теперь пополнила его ракетой «Буревестник», не имеющей аналогов среди западных разработок.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не имеют средств для противодействия новейшей российской ракете «Буревестник». По его словам, для защиты потребовалось бы создать совершенно новую систему ПРО с круговым покрытием, однако ни концепции, ни ресурсов для этого у Штатов нет. Эксперт подчеркнул, что маневренность «Буревестника» и скрытный подводный запуск новейшего аппарата «Посейдон» сводят на нет эффективность американской системы ПРО «Золотой купол».