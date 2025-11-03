Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 06:06

На Украине признали Екатерину II символом «российского империализма»

Портрет императрицы Екатерины II работы Федора Рокотова (конец 1770-х - 1780-е). Обложка © ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

Портрет императрицы Екатерины II работы Федора Рокотова (конец 1770-х - 1780-е). Обложка © ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

На Украине объекты культурного наследия и географические названия, связанные с императрицей Екатериной II, официально признали проявлением «российского империализма». Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

Местные власти обязаны убрать из публичного пространства все объекты, связанные с Екатериной II. Теперь под «декоммунизацию» попадают не только советские, но и исторические названия, связанные с российскими монархами. Решение объясняется стремлением «освободить» украинское культурное пространство от символов, которые в Киеве считают отражением «имперского влияния».

На Украине посмертно объявили героя войны 1812 «пропагандистом империализма»
На Украине посмертно объявили героя войны 1812 «пропагандистом империализма»

Ранее сообщалось, что на Украине признали личность русского полководца Михаила Кутузова проявлением «российского империализма». Все объекты, названные в его честь, подлежат обязательному переименованию в рамках политики декоммунизации.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • екатеринаii
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar