2 ноября, 06:09

На Украине упоминание Кутузова признали символом «российского империализма»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova

Институт национальной памяти Украины официально признал личность полководца Михаила Кутузова элементом пропаганды «российского империализма». Об этом свидетельствуют материалы ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.

Все объекты на территории страны, носящие имя русского военачальника, подлежат обязательному переименованию в рамках продолжающейся политики декоммунизации. С 2015 года на Украине последовательно устраняются топонимические и мемориальные объекты, связанные с советской и российской историей, а с 2022 года этот процесс приобрёл системный характер, затрагивая даже памятники, посвящённые событиям Второй мировой войны.

Ранее Life.ru писал, что возвращение населённым пунктам на Украине их исторических названий является вопросом здравого смысла. Инициатива, выдвинутая Российским военно-историческим обществом (РВИО), уже получила поддержку властей и взята в работу. Сообщается о возвращении на российские карты, в учебные материалы и общественное пространство исторических названий городов — таких как Днепропетровск, Елизаветград, Переяславль-Хмельницкий и Кузнецовск.

