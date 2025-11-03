Мощное землетрясение частично разрушило Голубую мечеть в Афганистане

Знаменитая Голубая мечеть (мавзолей Али) в афганском Мазари-Шарифе получила повреждения в результате землетрясения. Об этом сообщает портал AVA-пресс.

Сообщается, что стихия привела к обрушению элементов внешнего фасада, включая декоративную плитку и части минаретов. По данным смотрителей святыни, основные архитектурные элементы — внутренний купол и несущие колонны — сохранились без видимых повреждений.

Мавзолей, считающийся одним из возможных мест погребения халифа Али, остаётся символическим центром религиозного паломничества в регионе. Власти провинции Балх оценивают масштабы разрушений для планирования реставрационных работ.

Напомним, в провинции Афганистана Саманган произошло землетрясение магнитудой 6,8. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров, сила подземных толчков оценивается в 7 баллов.