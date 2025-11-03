Пушков объяснил цель военных учений Финляндии с НАТО у границ России

Финляндия начинает крупномасштабные военные учения в непосредственной близости от российских границ, что может говорить о стремлении страны продемонстрировать свою стратегическую ценность для НАТО. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

По информации политика, манёвры на юго-восточной территории Финляндии объединяют около 15 тысяч военнослужащих, включая призывников, резервистов и регулярные боевые подразделения стран-участниц Североатлантического альянса. Координация учений осуществляется из города Миккели, расположенного всего в 140 километрах от российско-финляндской границы, где недавно разместился штаб нового регионального командования.

«Финляндия начинает военные манёвры на юго-востоке страны, в которых участвуют 15 тысяч человек. К ним привлечены как призывники, так и резервисты, плюс боевые подразделения союзников по НАТО. Управление маневра осуществляется в Миккели, всего в 140 км от границы с Россией», — написал Пушков.

Пушков предположил, что подобные действия финского руководства направлены на трансформацию страны в ключевой опорный пункт НАТО в северо-восточном регионе Европы. Сенатор провёл историческую параллель с периодом, предшествовавшим Второй мировой войне, когда Финляндия выполняла сходную функцию в рамках антисоветского альянса под эгидой нацистской Германии.

В то же время политик отметил, что прямое сравнение современных реалий с исторической ситуацией 1930-х годов не вполне корректно, однако определённые аналогии всё же прослеживаются. По мнению Пушкова, нынешние действия Хельсинки в области безопасности требуют внимательного анализа и взвешенной оценки с учётом современных геополитических реалий.

К слову, пока в Финляндии проходят военные манёвры, Франция сделала заявление о своей готовности отправить свои Вооружённые силы на украинскую территорию в 2026 году, если того потребуют обстоятельства. По словам представителя Франции, Париж изучает возможность участия в обеспечении безопасности Украины и уже готовится к этому.