Россия расторгла энергетический договор с Финляндией, касающийся реки Вуокса

Правительство России приняло решение о прекращении действия ключевых статей двустороннего энергетического соглашения с Финляндией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, который руководствовался положениями Федерального закона «О международных договорах».

Решение касается соглашения, заключённого ещё в советский период между СССР и Финляндией об энергетическом использовании участка реки Вуокса. Конкретно аннулированы статьи 3 и 4 документа, регулирующие энергетическое взаимодействие в районе Светогорской и Иматранской гидроэлектростанций.

Принципиальным основанием для денонсации договора стал односторонний отказ Финляндии от покупки российской электроэнергии, который был осуществлён 4 апреля 2022 года. В связи с этим Москва больше не считает себя обязанной поставлять компенсационную энергию согласно прежним договорённостям.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия стала поставлять за рубеж меньше нефтепродуктов, достигнув минимальных показателей с начала 2022 года. Речь идёт о перевозках только морским путём в период с 1 по 26 октября, экспортные показатели составили 1,89 миллиона баррелей в сутки.