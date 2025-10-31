Россия и США
31 октября, 07:55

Bloomberg заявил о падении экспорта российской нефти по морю до минимума с 2022-го

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nina Alizada

Россия стала поставлять за рубеж меньше нефтепродуктов, достигнув минимальных показателей с начала 2022 года. Речь идёт о перевозках только морским путём в период с 1 по 26 октября, экспортные показатели составили 1,89 миллиона баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa пишет Bloomberg.

В статье подчёркивается, что сейчас наблюдается рекордное за последние пять лет снижение объёмов переработки нефти — в октябре показатели обрушились до 4,86 миллиона баррелей в сутки. По мнению автора публикации, экспорт мог снизиться якобы из-за ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям и плохой погоды.

Американские санкции могли внести свою лепту, продолжает автор. Однако уязвимыми могут быть только поставки нафты и мазута в Азию, а вот отправляемый в Турцию и страны Африки дизель мало затронут санкциями.

Раскрыт покупатель зарубежных активов «Лукойла»

Напомним, что ранее Вашингтон решил всё-таки ввести новый пакет санкций против России, в который вошли «Роснефть», «Лукойл» и связанные с ними компании. По заявлению Белого дома, эти меры вводятся из-за отсутствия у Москвы якобы желания мирно урегулировать конфликт на Украине. Сейчас «Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы из-за американских рестрикций.

